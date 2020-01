Romain Bardet bespreekt eigen opvallende keuze en ziet Evenepoel zeker ooit grote ronde winnen

Romain Bardet is één van de meer interessante figuren in de Tour Down Under. Niet omdat hij de rittenkoers wil winnen, dat zal niet gebeuren. Wel omdat hij op 29-jarige leeftijd het lef heeft om het over een volledig andere boeg te gooien.

De voorbije jaren moesten ze hem in Australië niet verwachten. Nu doet hij wel met plezier mee aan de Tour Down Under. Maar dat is natuurlijk niet de grootste verandering. Wel dat hij dit jaar de Ronde van Frankrijk niet gaat rijden, terwijl hij toch een Franse klassementsrenner is. Het lijkt eigenlijk onwaarschijnlijk, maar Bardet wil vooral het plezier terugvinden. Dat lijkt in de Tour niet te kunnen. "Zeven jaar lang focuste ik enkel daarop. Ik was een robot geworden en was ongelukkig op de fiets", bekent Bardet aan Het Nieuwsblad. Verschillende jaren kwam Bardet met hoge verwachtingen aan de start van de Tour, maar een grote ronde winnen deed hij nog nooit. Met Remco Evenepoel loopt er in België een diamant rond met potentieel op dat vlak. Wint hij in de toekomst wel een keertje. "Natuurlijk wint Remco ooit een grote ronde", voorspelt Bardet. "Maar gun hem nog vijf jaar de tijd, alsjeblieft."