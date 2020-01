The Wolfpack heeft huiswerk voor San Juan af: "Met Julian en Remco twee renners die het vorig jaar goed deden"

Als je Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe kan inzetten, heb je meteen twee kleppers in de rangen. Daar dan nog een ploeg rond bouwen en er liggen in elke rittenkoers wel mogelijkheden. Zo zien ze het bij Deceuninck-Quick.Step wellicht ook in aanloop naar de Ronde van San Juan.

Die gaat komende zondag van start. Alaphilippe boekte vorig jaar twee ritzeges en werd tweede in de eindstand. Evenepoel eindigde als beste jongere negende. Ook zij tekenen opnieuw present in Argentinië. Daarnaast maakt Alvaro Hodeg zijn comeback na zijn val in de Tour del l'Eurométropole. Ook Pieter Serry, Zdenek Stybar en Bert Van Lerberghe zijn erbij.

MOOIE TRADITIE

"Het is een klassiek parcours voor een Ronde van San Juan, één dat veel opportuniteiten biedt voor sprinters; We hopen dat Alvaro mee kan doen voor een overwinning op het vlakke", zegt sportdirecteur Davide Bramati. "We hebben vele zeges geboekt in Argentinië. We willen niet breken met die mooie traditie, want we komen aan de start met een sterke ploeg, ongeacht het terrein.

Dan zullen er ook wel weer klassementsambities zijn. "We zeggen niet dat we voor het algemeen klassement gaan, maar met Julian en Remco hebben we twee renners die het vorig jaar goed deden. Daardoor hebben we vertrouwen dat ze opnieuw goede uitslagen zullen behalen."