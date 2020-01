Belgische collega's verwelkomen Denise Betsema: "Zal meteen goed zijn" en "Straf uitgezeten"

Denise Betsema is er zaterdag gewoon weer bij nadat ze een schorsing van zes maanden heeft uitgezeten. De vraag is nu: hoe gaan haar collega-veldrijdsters reageren? Drie Belgische dames verwachten alvast dat ze goed voor de dag zal komen in Zonnebeke.

Wie haar het beste kan inschatten, is misschien wel Laura Verdonschot, haar teamgenote bij Pauwels Sauzen-Bingoal. "Ze zal meteen goed zijn in Zonnebeke", voorspelt Verdonschot bij Sporza. "Als Betsema geselecteerd wordt voor het WK, kan ze de verrassing worden. Ze heeft niet de vermoeidheid die wij wel hebben van een heel seizoen." Ellen Van Loy veroordeelt de Nederlandse alvast niet. "Betsema heeft haar straf uitgezeten", klinkt het. Van Loy hoopt wel uit de grond van haar hart dat zij iets soortgelijks nooit moet meemaken. "Als mij hetzelfde zou overkomen zoals Betsema het vertelt, dan zou mijn wereld instorten. Dat zou echt de grootste ramp zijn." Loes Sels spreekt zich niet uit over schuld of onschuld. "Over de zaak-Betsema wil ik geen mening geven, omdat ik het volledige verhaal niet ken. Maar ik verwacht wel dat ze meteen vooraan zal meespelen in Zonnebeke. Ik volg Betsema op sociale media en ze is de hele tijd blijven trainen."