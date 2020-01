Ben Hermans gaat onder het mes in München: "Misschien over zes tot acht weken weer koersen"

Het is niet de eerste keer dat Ben Hermans met pech krijgt af te rekenen. De kopman van Israel-Start Up Nation ging hard tegen de grond in de Tour Down Under en liep meerdere botbreuken op.

Ben Hermans vloog intussen vanuit Singapore terug richting Europa en ondergaat vrijdag in het Duitse München enkele onderzoeken. In een gesprek met Het Nieuwsblad sprak hij over zijn blessures: "Het schouderblad is er toch wel erg aan toe. Het glenoïd, de kraakbeenachtige structuur die tegen de kop van de bovenarm rust, is verbrijzeld." Hermans kende een uitstekende winter, maar krijgt nu toch weer met pech af te rekenen. Hij hoopt om dit jaar nog te scoren in andere wedstrijden. Hermans blijft hopen op de Olympische Spelen in Tokio: "Ik kan tegen de hitte en ik verteer een jetlag goed. Deze blessure kan zelfs een voordeel zijn: misschien ben ik zo frisser in juli voor de Tour en de Spelen. Ik hoop nu vooral dat mijn schouder goed kan herstellen en ik er geen blijvende schade aan overhoud. Als het een beetje meezit kan ik over zes of acht wetken weer koersen."