Evenepoel, Campenaerts en D'hoore gaan pittig vieren als ze medaille op de Spelen behalen

Van wielrenners is geweten dat zij doorheen het jaar met aangepaste drank en voeding op en top begeleid worden om het maximum uit hun potentieel te behalen. Als ze dan tot een grootse verwezenlijking komen, is dat wel een grondige reden om de teugels even te laten vieren.

Het kan zover wel eens komen bij Remco Evenepoel en Victor Campenaerts. Die eerste is al zeker van zijn selectie voor de Spelen, die laatste nog niet. Maar voor beiden is het behalen van een medaille in Tokio de ultieme droom. Daarna kan er dan wel eens gevierd worden, blijkt uit de vragenreeks van Sporza.

Want als het effectief lukt, dan... "Volgt er een groots feest", stelt Evenepoel onomwonden. Ook Campenaerts heeft in dat geval wel zin in een kleine viering. Hij kruipt dan niet voor 22u in bed, laat hij weten. Kwestie van het toch nog deftig te houden. Wie wordt de ster op de Spelen? "Ikzelf", klinkt het zelfverzekerd bij Campenaerts. Evenepoel tipt dan weer op Roglic.

ZELFDE GELUID BIJ D'HOORE EN SCHUERMANS

Ook Jolien D'hoore ziet een stevig feestje helemaal zitten indien er een medaille uit de bus valt. Dan gaat het dak eraf, laat de baanwielrenster weten. Voor mountainbiker Jens Schuermans zou er in dat geval een droom in vervulling gaan. "En komen er stevige weken aan", knikt hij ook al.