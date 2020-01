Puntenkoning Philipsen blijft die felverhoopte zege najagen

Net als vorig jaar doet Jasper Philipsen van zich spreken in de Tour Down Under. Het is al mooi geweest met een tweede plek in de openingseteppa, een vierde plaats in rit twee en de derde plaats in de vierde rit. Alleen wil de rappe man van UAE o zo graag eens een overwinning.

Die wist hij immers vorig jaar in deze rittenkoers ook te behalen. Philipsen geeft alvast niet op, verre van. Zijn derde plaats in Murray Bridge is overigens al een uitslag met grote waarde. Zo kon de Belgische spurter alvast de blauwe trui heroveren. Hij staat immers helemaal bovenaan in het puntenklassement. Het is al moeilijk geweest om te winnen "Ik heb opnieuw een podiumplaats beet. Het is wel al moeilijk geweest om te winnen deze week", getuigt Philipsen op de site van Team UAE. Daaruit blijkt meteen zijn ambitie en hij voelt zich ook volop gesteund. "De ploeg heeft al goed voor mij gewerkt." Dan moet het er toch ééns van komen. Philipsen blijft er alleszins voor gaan. "Morgen kan opnieuw een mooie kans zijn om een goede uitslag te behalen."

