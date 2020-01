"Sprint, truken en lef": redenen waarom Thibau Nys nog straffer kan worden dan papa Sven

Het is en blijft natuurlijk nog altijd afwachten, maar het minste wat kan gezegd worden is dat Thibau Nys aan de weg aan het timmeren is. Of hij straffer kan worden dan zijn papa? Analisten menen van wel.

Temeer de jonge Nys toch wel op bepaalde vlakken nu al beter is dan zijn vader op dezelfde leeftijd. "Hij heeft dezelfde techniek, maar zijn trukenarsenaal is wat breder", aldus Michel Wuyts bij Sporza. "Met zijn lef durft hij de uitersten opzoeken. En hij heeft ook een vlijmscherpe sprint." Koeler Bovendien is Thibau ook koeler volgens Wuyts: "Dat heeft hij van zijn moeder: er is minder stress en dus minder kans op fouten op grote afspraken. Er staat een goede kop op, hij blijft bescheiden." Een mening die wordt gedeeld door coach Paul Van Den Bosch: "Hij heeft het allemaal natuurlijk van kindsbeen meegemaakt, waardoor hij matuurder is in het omgaan met media en belangstelling. Hij gaat er heel volwassen mee om."