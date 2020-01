Vete blijft nog even duren: "Alles de schuld van Bruyneel en Armstrong? Dat is zo, ze zijn veel te arrogant geweest"

Zonde toch als een sportieve rivaliteit ook na de carrière nog blijft nazinderen. Dat lijkt alleszins het geval te zijn bij Rudy Pevenage en Johan Bruyneel. De voorstelling van het boek van Pevenage 'Der Rudy' en de passages in het boek over doping maken heel wat los.

Vooraf was er al veel te doen over het boek, maar Pevenage genoot van de officiële voorstelling. Al zegden enkele bekende namen wel af. "Er zijn een paar misverstanden geweest in de berichtgeving", zegt Pevenage aan VRT NWS. "Daarom hebben er ook een paar vedetten afgezegd, wat ik moeilijk kan begrijpen, maar iedereen doet wat hij wilt."

Misschien toch iets te veel gefocust op de dopingverhalen. "Ik wilde er geen dopingboek van maken, maar ik kan ook niet ontlopen dat ik ooit iets te maken had met doping." Er werd zo gesuggereerd dat de entourage van Armstrong vooraf ingelicht werd door de UCI over controles. Bruyneel antwoordde met een tweet: "Rudy, het is allemaal de fout van mij en Lance."

Rudy, it’s all Lance’s and my fault! WE made you do it... 🙄 — Johan Bruyneel (@JohanBruyneel) January 23, 2020

Cynisch bedoeld, maar volgens Pevenage wel de waarheid. "Dat is ook zo. Ze zijn veel te arrogant geweest. Zij wilden de koning zijn op een eiland, sorry." Hij kent nog namen die klant waren bij dokter Fuentes, maar die maakt hij niet bekend. "Waarom niet? Zomaar, omdat ik Rudy Pevenage noem", blijft hij daarover op de vlakte.