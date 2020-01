Belgische vrouwen vallen naast het podium na verlies in kleine finale

Het is niet het slot geworden wat de Belgische vrouwen in de ploegenachtervolging voor ogen hadden in de wereldbekermanche in Canada. België leek de beste papieren te hebben voor het duel met het thuisland, maar greep toch naast de derde plaats.

Door de tijd die de Belgische dames hadden neergezet in de eerste ronde, mochten ze de kleine finale betwisten. Het was overigens een betere tijd dan de Canadezen, die ze dan in een rechtstreeks duel voor het brons nog eens moesten bekampen. Dat bleek moeilijker te gaan voor Jolien D'hoore, Lotte Kopecky, Shari Bossuyt en Gilke Croket. De geblesseerde Annelies Dom bleef aan de kant. België was ruim een seconde trager dan Canada met een tijd van 4:25.641. Al blijft een vierde plek uiteraard een verdienstelijk resultaat. VS KLOPT FRANKRIJK IN FINALE Frankrijk, de concurrent van België voor een ticket voor de Olympische Spelen, deed het wel beter. Het stond in de grote finale, maar moest daarin wel de duimen leggen voor de VS.