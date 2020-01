Oliver Naesen gaat zich niet per se over zijn broer ontfermen bij AG2R

Het komt stilaan dichterbij: het moment waarop Oliver en Lawrence Naesen voor het eerst in dezelfde ploeg een wegwedstrijd zullen afwerken. Toch iets bijzonders om zoiets als broers te kunnen doen. Ze gaan zo enigszins in de voetsporen van de Schlecks treden.

Met zijn 29 lentes is Oliver Naesen de oudste van de twee en zal hij dus goed op zijn broer moeten letten. Al ziet hij dat zelf anders. "Ik me over hem ontfermen? Ik dacht het niet", stelt Oliver in een gesprek met Het Nieuwsblad. Wat hij daarmee bedoelt, is dat Lawrence zijn streng wel kan trekken.

De overstap van die laatste van Lotto Soudal naar AG2R is zeker geen vriendendienst, integendeel. De Fransen zijn bij hem gaan aankloppen, niet omgekeerd. "De ploeg heeft Lawrence moeten vragen of hij bij ons wilde rijden. En trouwens: ik zie zijn kop zo al genoeg", klinkt het plagerig. Het blijven broers natuurlijk.