Matthew Holmes (Lotto-Soudal) wint op de Willunga Hill: "Of ik een klimmer ben? Eigenlijk heb ik geen idee"

In de Tour Down Under ging de dagzege naar de 26-jarige Matthew Holmes van Lotto-Soudal. De Brit versloeg Richie Porte op de flanken van de Willunga Hill en begint met een uitstekend gevoel aan het wielerseizoen.

Na jaren voor het kleinere Madison Genesis gereden te hebben, maakte Matthew Holmes de overstap naar de WorldTour. De Brit mocht van Lotto-Soudal in de Tour Down Under zijn eigen kans gaan en heeft die met beide handen gegrepen. Holmes boekte op de Willunga Hill zijn eerste profzege door de Australilsche klimmer Richie Porte te verslaan.

Holmes zat samen met zijn ploegmaat Jonathan Dibben in de kopgroep. Op de slotklim leek Richie Porte door te stomen naar de overwinning, maar Matthew Holmes kon hem volgen en plaatste in de laatste meters nog een versnelling. "Of ik een klimmer ben? Geen idee, ik had eerlijk gezegd nog nooit zo een beklimming opgereden. Als ik dit zo zie, lijkt het erop dat dit mij ligt."