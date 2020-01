Nieuwkomer Matthew Holmes schenkt Lotto-Soudal een nieuwe ritzege in de Tour Down Under, Richie Porte eindwinnaar

Het nieuwe jaar is voor Lotto-Soudal fantastisch van start gegaan. Na twee ritzeges met sprintkanon Caleb Ewan pakte de Britse nieuwkomer Matthew Holmes de slotrit op de Willunga Hill.

Al vroeg in de wedstrijd trok een omvangrijke groep van 26 renners met onder meer Iljo Keisse, Kenneth Vanbilsen en de uiteindelijke ritwinnaar Matthew Holmes ten aanval. In de achtergrond probeerden Jumbo-Visma en Trek-Segafredo om het gat te dichten.

Na de eerste beklimming van de Willunga Hill was de voorsprong al serieus geslonken en aan de voet van de tweede keer Willunga Hill had de kopgroep nauwelijks nog een minuutje. Jonas Rutsch (EF Education First), Luke Rowe (Team Ineos) en Michael Storer (Team Sunweb) reden even voorop, maar lang duurde dat niet.

Impey

In het peloton moest leider Daryl Impey (Mitchelton) de rol lossen, de Zuid-Afrikaan mocht de eindzege vergeten. Op een kilometer van het einde besloot Richie Porte (Trek-Segafredo) dat zijn moment gekomen was. De Australiër trok stevig door, maar Matthew Holmes kon aanhaken. De Britse nieuwkomer had nog een versnelling in de benen en pakte de zege op de Willunga Hill. Richie Porte is voor het eerst de eindwinnaar van de Tour Down Under.