🎥 De nieuwe ontdekking van Lotto Soudal: "Koersen in de WorldTour ligt me beter"

In de loop van een wielerseizoen zijn er altijd ontdekkingen of renners die het beter doen dan verwacht. In 2020 is er niet meer dan één rittenkoers nodig geweest om zo'n aangename verrassing te leren kennen. Dat is Matthew Holmes van Lotto Soudal.

In de altijd lastige rit met aankomst op Willunga Hill in de Tour Down Under was Holmes zowaar sterker dan Richie Porte, die daar de laatste zes jaar had gewonnen. Hoe is Holmes eigenlijk bij Lotto beland? "Kevin De Weert heeft mij als eerste gecontacteerd", zegt de Brit in een filmpje op de Facebookpagina van zijn ploeg. "Veel mensen hebben me aanbevolen en hebben een goed woordje voor mij gedaan."

Stiekem vermoedde hij dat hij op dit niveau wel zijn mannetje kon staan. "Koersen in de WorldTour ligt mij, beter dan koersen in Groot-Brittanië, wat ik gedaan heb sinds mijn achttiende. Dat dacht ik al wel. Het is hard op de pedalen trappen, er komt minder tactiek bij kijken. De sterkste renner wint. Dat is anders dan in Groot-Brittanië. Ik won daar niet vaak, ik was niet heel goed in het tactische gedeelte."

Toch was het ook in de Tour Down Under aanvankelijk aanpassen. "De eerste dagen deed ik het niet goed en kon ik niet goed in het peloton rijden." Met een zege vroeg op het seizoen zullen ze ook binnen het team wel anders naar hem gaan kijken. "Tijdens de vergaderingen voelde je dat ze niet echt in je geloofden en je de gemakkelijkste taak gaven. Nu zullen ze veel meer vertrouwen in mij hebben."