Spurter van Israel Start-Up Nation verrast in openingsrit Ronde van San Juan, Evenepoel komt ten val

De openingsetappe van de Ronde van San Juan was meteen goed voor een wilde finale. Het incident dat het meest in het oog sprong, was een grote valpartij op iets meer dan drie kilometer van de aankomst. Aan de streep was Rudy Barbier van Israel Start-Up Nation de snelste.

Voor vele renners was het hun eerste wedstrijddag van het seizoen, iets waar ze ongetwijfeld naar uitgekeken hadden. Wielrennen betekent echter ook: valpartijen. Op ongeveer drie en een halve kilometer van de aankomst was er voorin het peloton een massale val. Tientallen renners gingen de tegen de grond, onder hen ook ene Remco Evenepoel. Gelukkig zonder al te veel erg. Diegenen die wel rechtbleven en zich mengden in de massasprint, hadden te maken met een ander probleem. De afstand tot de finish was niet heel duidelijk aangegeven. Zo werd Alvaro Hodeg pas vijfde. Grote namen als Sagan en Gaviria moesten het stellen met een respectievelijk zesde en negende plaats. OPPORTUNITEIT VOOR OUTSIDERS Een opportuniteit voor de outsiders dus. De Fransman Rudy Barbier van Israel Start-Up Nation spurtte naar de overwinning, voor Manuel Belletti en Thomas Conte.