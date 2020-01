Circus-Wanty Gobert verlengt overeenkomst met fietsleverancier, Jan Bakelants reageert

Stabiliteit en kwaliteit bij het fietsmateriaal is voor elke wielerploeg een goede zaak. Bij Circus-Wanty Gobert hebben ze daarom stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat ze er wat dat betreft ook de volgende jaren goed voor staan. Ze gaan nog zeker drie jaar in zee met CUBE.

Sinds 2015 voorziet CUBE Bikes, een Duitse fabrikant, de ploeg van Hilaire Van der Schueren al van fietsen. Dat blijft dus ook de volgende drie jaar het geval. Voorts heeft CUBE voor de tijdritten en de veldritten een speciale fiets ontworpen.

Jan Bakelants is alvast verheugd over het verlengde partnership. "We mogen ons op de borst kloppen met de partners die in ons team investeren, en CUBE is daar één van. De ingenieurs luisteren naar onze inbreng en reageren met verbeteringen waar nodig."

INNOVATIES AAN HET STUUR

Er zijn enkele nieuwigheden aangebracht aan de fiets voor 2020 en ook daar is Bakelants over te spreken. "Eén van de innovaties is het geïntegreerde stuur: een heel strak design, een toppunt in integratie zonder zichtbare kabels."