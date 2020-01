Demonstratie Evenepoel spreekt terecht tot de verbeelding

Wat een binnenkomer van Remco Evenepoel. Op de eerste wedstrijddag dat hij in aanmerking kwam voor een overwinning in 2020 heeft hij meteen toegeslagen en hoe. Indrukwekkend, zeker aangezien dit nog maar een opstapje is naar wat allemaal nog moet komen dit jaar.

Er zijn weliswaar ook een aantal zaken die misschien eerder zouden moeten leiden tot het relativeren van deze prestatie. Zo zullen er zeker tijdritten worden gereden met een sterker deelnemersveld. Op de grote afspraken in de Giro en op de Spelen zal Evenepoel met nog heel wat andere kerels geconfronteerd worden die een patent hebben op het werk tegen de klok.

Van een zege in de Ronde van San Juan moet misschien geen staatszaak gemaakt worden, tenslotte is het een eerste koers waarin menig renner nog zoekt naar het beste vormpeil. En toch wil het al iets zeggen. Ook voor Evenepoel is het kwestie van weer in het ritme te komen en ook hij zal nog best ver verwijderd zijn van zijn absolute top. Desondanks heerst hij al vroeg in het seizoen.

Wazaaaaah Remco Evenepoel wint even met groots machtsvertoon de tijdrit in #VueltaSJ2020! Deze gast is echt van een andere planeet! 🚀 — Bas Tietema (@BasTietema) January 28, 2020

Tijdens het WK in Yorkshire werd Evenepoel door superspecialist Rohan Dennis nog op ruime afstand gezet. Nu is de vraag: kan die kloof gedicht worden en zoja op welke termijn? Meerdere duels met Dennis zouden hierbij het best helpen, maar in andere wedstrijden moet de betrachting dan zijn om te doen zoals in San Juan: domineren.

De cijfers van zijn tijdrit in de Argentijnse rittenkoers zijn indrukwekkend: Evenepoel reed meer dan twee seconden per kilometer sneller dan zijn naaste belager Ganna. Die was derde op het WK tijdrijden, niet bepaald een sukkelaar. Ook hij bleef dus niet binnen die twee seconden per kilometer van Evenepoel. De rest verloor per kilometer meer dan vijf seconden.

How on Earth can Remco be faster than Filippo Ganna on the flat part? 60 kg vs 77 kg...Oh wait, he's Remco Evenepoel. 🤷‍♂️ #VueltSJ2020 — Mihai Simion (@faustocoppi60) January 28, 2020

Bovendien is er ook de vaststelling dat Evenepoel op de twee terreinen, zowel het vlakke als het klimwerk, ver boven de rest uittorende. Dat het bij het klimmen het geval is, mag niet verbazen, maar op de rechtere stukken is dat met zijn tengere lijf toch minder vanzelfsprekend. Eén ding is zeker: de Europees kampioen tijdrijden heeft 2020 met een knal ingezet.