Ineos trekt met Bernal en Carapaz naar Zuid-Amerikaanse rittenkoers

Team Ineos gaat immers een ploeg naar de Ronde van Colombia sturen die bestaat uit allemaal Zuid-Amerikaanse renners. Lokale held Egan Bernal mag natuurlijk niet ontbreken. De Tourwinnaar won de koers overigens al in 2018. Met Richard Carapaz komt er nog een winnaar van een grote ronde in actie voor het Britse team.

Ook de vier andere renners - in de Ronde van Colombia starten de ploegen met zes renners in totaal - zijn dus Zuid-Amerikanen. Het gaat om Sebastian Henao, Jhonatan Narvaez, Brandon Rivera en Ivan Sosa. Die laatste eindigde tweede in de editie van 2019. De Ronde van Colombia eindigt op 16 februari.

#TourColombia2020 here we come!



We're excited to be lining up with our first-ever all-South American squad. Meet the team:@Eganbernal (🏆 '18)@RichardCarapazM @5_henao @NarvaezJho @_brandon_2103 @ivansosacuervo (🥈 '19) pic.twitter.com/Yyw4iE4tNb