Nairo Quintana kondigt eerste belangrijke doel in 2020 aan: "Een dubbele motivatie"

Nairo Quintana zoekt vanaf dit seizoen het wielergeluk bij het Franse Arkéa-Samsic. Al hoopt hij wel dat er snel enkele aanpassingen zullen gebeuren aan de trui die voor hem bestemd is. Quintana wil immers graag kampioen van Colombia worden.

Het nationaal kampioenschap staat daar zondag al op het programma. "Ik ben erg blij om het seizoen in Colombia te beginnen", zegt Quintana op de site van Arkéa-Samsic. "Bovendien spelen de kampioenschappen zich af in mijn stad. Rijden in Boyacá, dat zorgt voor een extra motivatie."

Quintana kan het zich dus niet permitteren om een anonieme koers te rijden. "Ik ga er alles aan doen om een goed figuur te slaan en om te proberen te winnen. Ik heb een dubbele motivatie: rijden in eigen streek en die mooie trui veroveren."

MOEILIJK PARCOURS

Komt hij daarvoor dan in aanmerking als klimmerstype? "Het is een moeilijk parcours. Het loopt anderhalve kilometer bergop. Dat is niet heel erg lang, maar bergop kost elke inspanning energie. Het zal er de hele dag snel aan toegaan, er zal geen tijd zijn om te recupereren."