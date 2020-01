Operatie houdt Dewulf aan de kant in voor hem belangrijkste koersen: "Hoop dat ploeg rekening houdt met situatie"

Na de opleidingsploeg te hebben doorlopen stroomde Stan Dewulf door naar de profs. De toekomst zag er dus mooi uit voor het jonge talent van Lotto Soudal. Een aanrijding op training heeft de zaken echter bemoeilijkt. In 2020 komt hij in het voorjaar alleszins niet in actie.

"Een oud vrouwtje had mij niet zien komen, terwijl ik duidelijk voorrang had. Ik werd aangereden en vooral mijn linkerknie was er erg aan toe", vertelt Dewulf bij WielerVerhaal over zijn ongeval. "Er was een frictieletsel aan de buitenkant van de knie en dat hinderde het meest bij het fietsen en bij de trap opgaan."

VOORJAAR GEPASSEERD

Dat beterde niet en dus moest de renner onder het mes. "De operatie is goed gelukt, zeker met het oog op mijn herstel. Dat is hoopvol. De timing is natuurlijk wel verre van ideaal, want hiermee is mijn voorjaar al gepasseerd. Zoiets is altijd sneu, en zeker als voorjaarscoureur. Maar ik ga ervan uit dat er nog voldoende mooie jaren zullen komen in mijn carrière."

Wat brengt dit jaar nog voor hem? "Specifieke doelen voor de rest van 2020 heb ik nog niet gesteld." En heeft hij geen vrees voor 2021? Zijn contract bij Lotto loopt immers eind dit jaar af. "Ik hoop dat de ploeg rekening houdt met mijn situatie en ook met wat ik vorig seizoen heb laten zien."