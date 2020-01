Bennett na zege in Australië: "Leek wel een Belgische kermiskoers"

Sam Bennett toonde zich donderdag de beste in de allereerste editie van de Race Torquay. De wedstrijd geldt als voorbereiding op de Cadel Evans Great Ocean Road Race van volgende week.

De Ier van Deceuninck-Quick.Step sprintte naar de bloemen in badplaats Torquay. Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) en Alberto Dainese (Sunweb) mochten mee op het podium.

“Het was loodzwaar, maar ik voelde mezelf steeds sterker worden”, vertelde de Ier achteraf. “We wouden de koers hard maken. Dat hebben we ook gedaan en met resultaat.”

Thuisrijder Caleb Ewan was één van de slachtoffers van het beulenwerk van The Wolfpack, dat Dries Devenyns in het offensief stuurde. Hij kreeg Daryl Impey mee, maar uiteindelijk kwam het dus toch opnieuw samen.

“Dit parcours is als een Belgische kermiskoers. Het is maar 130 kilometer en daardoor rijd je alleen maar voluit. Als je het langer maakt haal je de explosiviteit eruit. Het parcours was perfect.”