Daniel Felipe Martinez voor de tweede keer op een rij Colombiaans kampioen tijdrijden, Quintana en Bernal mee op het podium

Daniel Felipe Martinez heeft zijn titel als Colombiaans kampioen tijdrijden weten te verlengen. Hij was een halve minuut sneller dan een sterke Nairo Quintana.

Naast de Vuelta a San Juan is er in Zuid-Amerika nog wielrennen met de Colombiaanse kampioenschappen op de weg. Zondag staat de wegrit op het programma en op donderdag was er al de tijdrit. Daarin bleek EF Pro Cycling-renner Daniel Felipe Martinez net zoals in 2019 de snelste. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) en Egan Bernal (Ineos) mochten mee het podium op.