Fernando Gaviria rondt lead-out perfect af en pakt tweede etappezege in de Vuelta a San Juan

In de Vuelta a San Juan heeft de Colombiaanse sprinter Fernando Gaviria een tweede ritzege weten te boeken. De renner van UAE-Team Emirates was sneller dan Rudy Barbier en Alvaro José Hodeg.

De etappe ging van San José de Jáchal naar San Agustín over een afstand van 185,8 kilometer. In het begin van de rit stond er heel wat klimwerk op het programma, maar de laatste 80 gingen over een dalende lijn waardoor de sprinters hoogstwaarschijnlijk nog konden terugkeren. Na een reeks tussensprints trok een groepje met daarin Nelson Oliveira (Movistar) ten aanval. De Portugees staat niet al te ver van Remco Evenepoel in het klassement en Deceuninck-Quick Step liet dat dan ook niet gebeuren.

Even later probeerde een groep van 15 renners met daarbij het nummer twee in het klassement Filippo Ganna (Italiaanse nationale selectie). In het bergachtige gedeelte van de etappe werd ook die groep weer ingerekend. Robin Carpenter en Peio Goikoetxea deden daarna nog een poging om de massasprint te ontlopen, maar op drie kilometer van het einde zat hun verhaal erop.

Tweede keer Gaviria

In de straten van San Agustín bleek Fernando Gaviria (UAE) vervolgens de sterkste. Hij volgde de perfecte lead-out van zijn team en klaarde de klus voor Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) en Alvaro José Hodeg (Deceuninck-Quick Step). Piet Allegaert (5, Cofidis) en Bert Van Lerberghe (6, Deceuninck-Quick Step) eindigden ook nog in de top 10.

Remco Evenepoel deed opnieuw een klein zaakje in het algemene klassement door onderweg een seconde te nemen in een tussenspurt. Nu is er een rustdag.