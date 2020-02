Helper van Valverde kan nu zelf eens scoren bergop in de Trofeo Andratx

De Challenge Mallorca was aan zijn derde koers toe en deze keer stond de Trofeo Andratx op het spel. Een prijs waarvoor vooral klimmerstypes in aanmerking komen. Het was Marc Soler die de slotbeklimming het beste bedwong.

Naarmate de koers vorderde, begon het peloton enkele vluchters op te peuzelen. Bora-Hansgrohe had met Kämna nog wel de koploper. Toch was hij niet de vooruit geschoven man. Mühlberger viel aan van achteruit en kreeg Soler met zich mee. Deze twee staken over naar de kop van de koers en zouden onder elkaar uitmaken wie met de overwinning aan de haal ging op de steile slotklim. Het was Soler die als eerste over de streep kwam. De man die anders vaak de kastanjes uit het vuur haalt voor Valverde of andere kopmannen bij Movistar kon zo zelf eens van de overwinning proeven.