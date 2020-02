Evenepoel en Stybar in hun nopjes in San Juan: "We hopen het af te maken"

Met Remco Evenepoel als leider in de koers en Zdenek Stybar als meest recente ritwinnaar kunnen ze bij Deceuninck-Quick.Step zeker niet klagen in de Ronde van San Juan. Het is nu enkel nog een kwestie om die eindzege ook effectief binnen te halen.

Uiteraard is Zdenek Stybar in de wolken met zijn overwinning. "Het is mijn eerste keer in Argentinië en aan het begin van het seizoen weet je nooit hoe het met de conditie gesteld is. Dit geeft me dus een grote morele boost. Ik ben blij dat het team vertrouwen in me had en ik het kon afmaken."

AFSLUITEN MET POSITIEVE NOOT

Ook de Tsjech kijkt uit naar een eventuele eindzege van Evenepoel. "Er komt nu nog één etappe aan. We zijn gemotiveerd om af te sluiten met een positieve noot. Dat wil zeggen: proberen voor de overwinning te gaan met Alvaro Hodeg en het behouden van de leiderstrui voor Remco."

Het is uiteraard aan Evenepoel zelf om het mee over de streep te trekken. "San Juan is tot dusver een goede koers voor ons geweest", zegt de leider in het klassement. "We hopen het af te maken en ook Alvaro te helpen om mee te doen, wat een perfect einde zou zijn."