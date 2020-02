Ook voor Devenyns was het gokken bij de waaiers: "Blij dat ik het kon afmaken voor The Wolfpack"

Het moet zalig geweest zijn voor Dries Devenyns: nog eens zo'n trofee omhoog steken als winnaar van een wielerwedstrijd. Het was hem zeker gegund na zijn straffe overwinning in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Tenslotte moest hij ook enkele andere getalenteerde renners afhouden.

De waaiers in de Cadel Evans Great Ocean Road Race nodigden uit tot een aanvallende koerswijze. "Het duurde niet lang of het peloton lag in stukken. Toen dit gebeurde, zat ik achteraan, maar ik bleef kalm. Ik wist dat het tot een hergroepering zou komen, wat ook gebeurde."

Ik wist dat ik goede benen had

Het was dan opletten voor een volgend mogelijk bepalend moment. "Met twee ronden te gaan scheurde de koers opnieuw uiteen en deze keer zat ik vooraan. Sommige ploegen hadden meerdere renners meer en hadden meer opties. Ik wist dat ik goede benen had, dus bleef ik er vertrouwen in hebben. Zelfs toen ze hard doortrokken voorbij de top van de beklimming."

In de finale werd het een mooie tweestrijd met een talent van Team Ineos. "Toen Sivakov aanviel, besloot ik om met hem mee te gaan en we gaven alles. Ik had geen idee hoe goed hij was in een sprint. Ik wist dat ik een kans had en dus deed ik mijn best. Aan het eind van de dag ben ik blij dat ik het kon afmaken voor The Wolfpack!"