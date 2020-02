Egan Bernal moet het na valpartij stellen met zilver op het Colombiaans kampioenschap

In Colombia is de nieuwe nationale titel uitgedeeld en daar hadden kleppers als Egan Bernal en Nairo Quintana wel zin in. Een zwaar parcours bood dan ook mogelijkheden. Het was echter Higuita die over de betere klimmersbenen leek te beschikken en het zat hem ook mee.

Het was niet het ideale scenario dat zich voltrok voor Egan Bernal. De Tourwinnaar moest achtervolgen nadat hij in een afdaling ten val kwam. Bernal kon wel nog de aansluiting maken met een achtervolgende groep. Higuita en Sosa hadden toen wel al aangevallen. SOLO VAN HIGUITA Zij waren er dus met hun tweetjes vandoor. Het Ineos-kamp had brute pech, want ook Sosa kwam ten val. Hij moest zelfs opgeven. Higuita had zo gewonnen spel en soleerde richting Colombiaanse titel. De eerste achtervolgers finishten op meer dan een minuut. Bernal slaagde er wel nog in om de zilveren medaille in de wacht te slepen. Het brons was voor Daniel Felipe Martinez. Nairo Quintana belandde net naast het podium.