Link met geschorste dopingdokter: Fuglsang en Lutsenko na topjaar nu in vieze papieren

Zit er een nieuwe dopingbom aan te komen in het wielrennen? Het lijkt helaas van wel. De antidopingorganisatie CADF beschikt over een geheim rapport van 24 pagina's. Volgens Deense en Noorde media linkt dat rapport renners als Fuglsang en Lutsenko aan Michele Ferrari.

Ferrari is de dokter die meermaals levenslang geschorst is voor de dopingpraktijken met Lance Armstrong waar hij bij betrokken was. Het CADF zou nu in het bezit zijn van bewijs dat aantoont dat Ferrari ook actief bezig was met het verstrekken van doping aan renners van Astana.

OOK VINO WAS KLANT

Het is algemeen bekend dat de grote baas bij Astana, Alexandre Vinokourov, tijdens diens actieve wielerloopbaan klant was bij Ferrari. Dit nieuwe rapport brengt nu ook Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko in verband met hem.

Net twee renners die een uitstekend 2019 achter de rug hebben. Fuglsang won de Dauphiné, Luik-Bastenaken-Luik en een etappe in de Vuelta. Lutsenko was de beste in de Ronde van Oman en de Arctic Race of Norway.