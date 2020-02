🎥 Marianne Vos stelt tijdens herstel haar manier van 'alternatieve' training voor

Door een ingreep voor de liesaandoening die haar parten speelde, is het veldritseizoen van Marianne Vos aan een vroegtijdig einde gekomen. Het is nu weer opbouwen naar de weg en vooral focussen op het herstel. Vos houdt zich ondertussen zeer nuttig bezig.

Een post op haar Instagramaccount laat weinig aan de verbeelding over. Vos laat weten dat het best wel goed met haar gaat, maar vooral het bijhorende filmpje is opvallend. Vos toont hoe ze op een originele manier in beweging blijft.

"Iets meer dan twee weken na de operatie verloopt het herstel goed", klinkt het. "In Tenerife vang ik een glimp op van de zon en doe ik aan 'alternatieve' training. Ik maak wat wandelingen op het eiland en heb een andere manier om oefeningen te doen met deze ElliptiGO."