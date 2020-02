🎥 Ronde van Frankrijk gaat in 2021 op spectaculaire wijze van start in Kopenhagen

Dit jaar gaat de Ronde van Frankrijk van start in Nice. In 2021 moet je in Kopenhagen zijn voor Le Grand Départ.

De drie ritten op Deense bodem zijn dinsdag voorgesteld aan het grote publiek. Het Deense luik belooft alvast spektakel.

De eerste rit is een individuele tijdrit van 13 km in Kopenhagen. Biljartvlak is het parcours niet en om het een proloog te mogen noemen net iets te lang.

De tweede rit is een vlakke etappe tussen Roskilde en Nyborg. Het venijn zit ‘m er echter in de staart. In de slot van de etappe moet het peloton over de Storebælt, dat is een brug van 18 km lang. U hoort ons al komen: de wind zal er vrij spel hebben, met mogelijke waaiervorming als gevolg.

Ook de derde rit wordt een kolfje naar de hand van de sprinters. Een parcours van 182 km brengt het peloton van Vejle en Sønderborg.

🎬 Stage 1 / Etape 1



🎙 "We are extremely proud to be starting in Denmark, in a bike-loving capital city like Copenhagen." C.Prudhomme



🎙 "Nous sommes fiers de partir du Danemark, fiers de partir de cette capitale et de ce pays qui aiment le vélo." C.Prudhomme pic.twitter.com/MoZrXKvGPQ — Tour de France™ (@LeTour) February 4, 2020

🎬 Stage 2 / Etape 2



💨 Beware of the wind when crossing the Great Belt just before the finish in Nyborg!



💨 Il faudra faire très attention au vent sur le pont traversant le détroit de Great Belt juste avant l'arrivée à Nyborg. #TDF2021 pic.twitter.com/4070FvjzNR — Tour de France™ (@LeTour) February 4, 2020