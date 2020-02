Johan Bruyneel start nieuw sportmanagementbedrijf op met verwijzing naar 9 Tourzeges

De voormalige wielrenner en ploegmanager Johan Bruyneel keert op een manier dan toch terug in de sport. Hij richtte een nieuw sportmanagementbedrijf op: 7evenPlusTwo.

Die 7evenPlusTwo is uiteraard een verwijzing naar het aantal eindzeges in de Ronde van Frankrijk dat hij behaalde samen met Lance Armstrong (7) en Alberto Contador (2). "Wat ik doe heeft niets meer met de professionele wielersport te maken", vertelt Bruyneel bij Het Laatste Nieuws. "WADA en UCI kunnen niet de rest van mijn leven bepalen. Er is heel veel tijd gegaan over dit project."

Bruyneel hoopt om de samenwerking aan te gaan met atleten uit verschillende sporten. Met een managersfunctie wil hij de sporters in kwestie dan bijstaan. Bruyneel kreeg drie jaar geleden een levenslange schorsing in het wielrennen opgelegd voor zijn betrokkenheid in de dopingzaken rond de Amerikaan Lance Armstrong.