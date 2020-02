Mark Cavendish staat voor belangrijk debuut bij Bahrain in gloednieuwe ronde

De komende dagen rijdt Mark Cavendish zijn eerste wedstrijdkilometers voor Bahrain-McLaren. De Britse topsprinter van weleer moet er in een vrij beperkt deelnemersveld wat vertrouwen proberen opdoen.

Twee jaar geleden kon Mark Cavendish voor het laatst zijn handen in de lucht steken. Dat gebeurde toen in Dubai. Sindsdien deed de voormalige wereldkampioen eigenlijk nergens meer mee voor overwinningen.

In de gloednieuwe Ronde van Saoedi-Arabië komen slechts vier WorldTour-team aan de start: Astana, Bahrain-McLaren, NTT en UAE Emirates. Een beperkt deelnemersveld dus met enkele sprinterskansen in het verschiet. Nacer Bouhanni (Cofidis) en Timothy Dupont (Wanty-Gobert) lijken de grootste uitdagers. Alle ritten zullen gereden worden in de omgeving van de stad Riyadh. De organisatie hoopt met de uitgetekende parcoursen om regelmatig waaiers te zien.