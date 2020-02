Trentin en Van Avermaet koersen in Valencia voor het eerst samen: "Ideaal om mekaar beter te leren kennen"

Komende woensdag start in Spanje de Ronde van Valencia. Een meerdaagse rittenkoers met een stevig deelnemersveld. Voorjaarskopmannen Greg Van Avermaet en Matteo Trentin komen er voor CCC aan de start.

De laatste jaren begint Greg Van Avermaet zijn seizoen steevast in de Ronde van Valencia. In 2019 wist hij er na een straffe sprint ook een etappe te winnen, maar dat zal dit jaar moeilijker zijn: "Het parcours is dit keer anders. Er staat enkele kansen voor de sprinters en echt een hele zware rit op het programma", vertelt Van Avermaet bij Sporza. "We gaan ons best doen, maar het belangrijkste blijft om een eerste keer te testen na een lange winter."

In het voorjaar krijgt Van Avermaet de Italiaan Matteo Trentin aan zijn zijde. Een stevige aanwinst die er ook in Valencia meteen bij is: "Het is een uitstekende renner die onze ploeg veel kan bijbrengen", gaat Van Avermaet verder. "In Valencia zullen we elkaar beter leren kennen en kunnen we bekijken hoe we het seizoen samen gaan aanpakken."