Cort Nielsen klopt Boasson Hagen in millimetersprint, Devriendt knap derde in Bessèges

De Deen Magnus Cort Nielsen heeft de tweede etappe in de Ster van Bessèges op zak gestoken. Hij versloeg Edvald Boasson Hagen na een millimetersprint.

Na een bijzonder zware etappe vol waaiers verliep het dit keer in etappe van iets meer dan 150 kilometer een stuk rustiger. De ervaren Japanner Fumiyuki Beppu, pistier Robbe Ghys, Alexander Richardson, Morne Van Niekerk en Marti Marquez Roman kregen ongeveer 3 minuten cadeau. In het peloton bepaalden Trek-Segafredo (Moschetti) en Groupama-FDJ (leider Brunel) het tempo.

Een finale met vuurwerk

In het slot van de race konden heel wat renners zich niet in bedwang houden. Eerst kwam er een aanvalsgolf met onder meer Dimitri Claeys en Alexis Gougeard, maar lang duurde die aanvalspoging niet. Enkele kilometers later probeerden Sebastian Langeveld, Benoît Cosnefroy, Kevin Geniets en klassementsleider Alexys Brunel even weg te rijden, maar het peloton rekende ook hen opnieuw in.

In de oplopende slotsprint ging Edvald Boasson Hagen van ver aan en de Noor leek het ook te halen, maar de Deen Magnus Cort Nielsen kwam toch nog langszij. De nieuwe aanwinst van EF Pro Cycling haalde het uiteindelijk met enkele millimeters voor Boasson Hagen. Tom Devriendt eindigde knap als derde in de massasprint. Alexys Brunel blijft ook na de tweede etappe leider in het algemene klassement.