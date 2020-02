Ex-wereldkampioen Michal Kwiatkowski wil opnieuw schitteren in 2020: "Ik lig volledig op schema"

Het jaar 2019 was qua ongetwijfeld niet waar Michal Kwiatkowski op gehoopt had. De Pool schitterde eigenlijk nergens en beëindigde zijn seizoen vroeger dan verwacht.

In een interview met Cyclingnews had Michal Kwiatkowski over zijn ambities voor het jaar 2020: "Ik wil na de Ronde van Valencia volledig toewerken naar de klassiekers", vertelde de ex-wereldkampioen. "Mijn eerste belangrijke doel zal de Strade Bianche in maart zijn."

De voorbereiding de voorbije maanden verliep wel niet helemaal vlekkeloos. Kwiatkowski kwam op stage hard ten val en moest even revalideren: "Ik heb daar wel wat last aan mijn quadriceps aan over gehouden. Ik moest twee weken rusten, maar in januari kon ik de training weer helemaal hervatten. Intussen lig ik weer helemaal op schema."

Tour en Olympische Spelen

Na de klassiekers zal Kwiatkowski zich zoals altijd richten op de Ronde van Frankrijk om nadien ook deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio.