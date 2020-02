Jai Hindley verslaat landgenoten op lastige slotklim en slaat dubbelslag in Herald Sun Tour

Team Sunweb heeft een tweede overwinning op een rij beet in de Herald Sun Tour. Na een sprintzege voor de Italiaan Alberto Dainese gingen dit keer de bloemen naar Jai Hindley.

Geen massasprint dit keer want de renners kwamen boven op de lastige Falls Creek. Twee renners trokken ten aanval: Angus Lyons en Ben Hill. Beide renners werden ruim voor de voet van de slotklim gegrepen.

Op de Falls Creek was alles weer samen. Mitchelton-Scott en Team Sunweb bepaalden het tempo en op 5 kilometer van de aankomst bleven er nog 5 renners over. Robert Power en Jai Hindley (Sunweb), Damian Howson (Mitchelton-Scott), Sebastian Berwick (St George Continental Cycling Team) en Neilson Powless (EF). Power en Powless moesten uiteindelijk nog afhaken waardoor een sprint kwam met drie renners. Daarin bleek Hindley de snelste, de Australiër versloeg zijn landgenoten Howson en Berwick. Hindley is ook de nieuwe leider in het algemene klassement.