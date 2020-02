Max Walscheid pakt eerste zege voor nieuwe ploeg in criterium voorafgaand aan de Ronde van Langkawi

Vanaf vrijdag begint in Maleisië de Ronde van Langkawi. De dag voor de openingsrit is er nog een kort criterium en daar ging de overwinning naar de lange Duitser Max Walscheid.

In een vlak criterium van negen ronden leken we ons al snel te gaan opmaken voor een massasprint. Team NTT stuurde met Dylan Sunderland wel een mannetje vooruit en kon zo in het peloton de krachten sparen.

Na negentig kilometer in en rond de stad Kota Kinabalu gereden te hebben, ging de overwinning naar de Duitser Max Walscheid van Team NTT. Thuisrijder Mohd Hariff Saleh werd tweede, de snelle en talentvolle Blake Quick eindigde als derde.