Teuns kijkt al uit naar zaterdag: "Dan wordt het verschil niet in meters, maar in minuten uitgedrukt"

Dylan Teuns werd donderdag knap derde in de tweede rit van de Ronde van Valencia. Zaterdag hoopt hij nog beter te doen.

Donderdag lag de aankomst op een explosief klimmetje naar een weerstation. Zaterdag rijdt het peloton naar de Sierra de Bernia: een klim van een kilometer of vijf, met op het einde een stijgingspercentage van net geen vijftien procent.

"Zaterdag wordt een extreem lastige etappe, een echte klimmersrit”, vertelde Teuns aan Het Laatste Nieuws.

“Donderdag was het twee kilometer, vijf minuten. Zaterdag is vijf kilometer, twintig minuten. Dan wordt het verschil bij de finish niet in meters, maar in minuten uitgedrukt."