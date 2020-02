Van Avermaet wordt tiende op 'te lastige' slotklim in Valencia: "Eén kilometer minder was perfect geweest"

Greg Van Avermaet werd donderdag tiende in de tweede rit van de Ronde van Valencia. Een beter resultaat dan hij zelf verwacht had.

De CCC-renner had vooraf gezegd dat de slotklim naar Cullera te zwaar zou zijn voor hem. Hij kreeg deels gelijk en werd uiteindelijk tiende op vijf seconden van Tadej Pogacar.

“Toen ze de sprint écht inzetten moest ik lossen”, vertelde hij achteraf. Eén kilometer minder was perfect geweest voor mij. Maar goed: ik klaag niet, met de vorm zit het best ok.