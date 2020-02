🎥 Bedrijvig Belgisch trio in Ster van Bessèges, Cosnefroy op weg naar eindzege

In de Ster van Bessèges waren ze toe aan de koninginnenrit, meteen ook de laatste rit in lijn. Ondanks heel wat Belgische bedrijvigheid onderweg was het Ben O'Connor die naar de overwinning klom. Cosnefroy ligt op koers voor de eindzege.

In de vroege vlucht mengden zich al enkele grote namen als Ben O'Connor en Simon Clarke. Ook onze landgenoten Dimitri Claeys en Lionel Taminiaux waren van de partij. Meer dan twee minuten bonus kreeg deze kopgroep wel niet.

Valgren en Boasson Hagen maakten dan maar de oversteek en zo had NTT plots vier renners in de kop van de koers. Dat was vooral goed nieuws voor O'Connor, die door de aanwezigheid van zijn ploegmaats lange tijd de benen stil kon houden.

De energie die hij in deze fase van de koers kon sparen, had hij aan het einde nog over. Zo stak hij na een afvallingsrace de ritzege op zak, voor Clarke en Malecki. Cosnefroy werd vijfde. Met enkel nog een tijdrit van 10 km voor de boeg kan de eindzege hem bijna niet meer ontsnappen. De Belg Laurens Huys eindigde zevende in de daguitslag.