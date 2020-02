Winnaar Omloop van het Houtland opent in 2020 zijn rekening in Tour de Langkawi

Met een overwinning in de Omloop van het Houtland en een tweede plaats in de Scheldeprijs brachten de Belgische wegen geluk voor Max Walscheid in 2019. Toen reed de Duitser nog voor Sunweb. Nu heeft hij in loondienst van NTT zijn eerste overwinning behaald.

Dat gebeurde in de derde etappe van de Tour de Langkawi. Field reed lange tijd alleen op kop. In de finale kreeg hij het gezelschap van Pacher en Ficara. Dit drietal stribbelde tot in de slotkilometers tegen, het peloton had er ferm zijn werk mee. Uiteindelijk werden ze toch tijdig gegrepen en draaide de rit uit op een massasprint. Walscheid was de snelste en kon het zegegebaar maken. De tweede en derde plaats was weggelegd voor de Italiaan Riccardo Minali en de Turk Ahmet Orken.