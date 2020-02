Mark Cavendish mag deelname aan de Olympische Spelen op zijn buik schrijven

Mark Cavendish heeft erg slecht nieuws gekregen: hij zit niet in de Britse selectie voor het WK baanwielrennen. Dat heeft nefaste gevolgen voor zijn kansen om naar de Olympische Spelen in Tokio te gaan.

Cavendish had de bui wellicht al zien hangen. Hij wilde in Tokio graag olympisch kampioen worden op de Madison, maar de Britse bondscoach liet verstaan dat hij liever renners heeft die zich kunnen toeleggen op meerdere nummers. Sowieso stond de selectie van Cavendish dus al ter discussie.

Bovendien moest hij zich gezien hij doorheen het jaar vooral uitkomt op de weg ook nog zien te kwalificeren op de piste. Dat kon eventueel tijdens het WK baanwielrennen in Berlijn, maar die vlieger gaat dus niet op, aangezien Cavendish daar geen deel zal uitmaken van de Britse ploeg.

OOK NIET OP DE WERELDBEKER

Hij had nog in aanmerking kunnen komen voor Tokio als hij had meegedaan aan de laatste manche van de Wereldbeker, maar dat was ook niet het geval. Dit is dus de doodsteek voor de olympische droom van de man die in Rio nog de zilveren medaille veroverde in het omnium.