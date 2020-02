Sam Oomen gaat voor het eerst sinds de Giro van vorig jaar opnieuw een koers rijden

Voor het eerst sinds lang komt er een moment aan in de wielerloopbaan van Sam Oomen om naar uit te kijken. De Nederlander kende in 2019 een seizoen vol pech en het was dan ook snel afgelopen. Nu zit hij in de selectie van Sunweb voor de Tour de la Provence.

In juni wist Oomen al dat hij in 2019 niet meer zou koersen. Vlak voor zijn deelname aan de Giro bleek dat hij een beknelde liesslagader had. Daarvoor was er een operatieve ingreep nodig. Tijdens de Ronde van Italië kwam Oomen echter ook nog ten val. Dat bemoeilijkte de zaken ook nog, want daarbij liep Oomen een heupbreuk op. Daar moest hij eerst volledig van herstellen. Na een lange lijdensweg stoomde zijn ploeg Sunweb hem klaar voor het nieuwe seizoen en nu is Oomen dus in staat om effectief opnieuw te gaan koersen.