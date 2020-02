Alaphilippe en zijn maats beginnen aan Ronde van Colombia met tweede plek in ploegentijdrit, winnaars demonstreren

De kop is eraf: de Ronde van Colombia is op gang gekomen. Het was meteen uitkijken naar wat Julian Alaphilippe en Deceuninck-Quick.Step konden in de ploegentijdrit. The Wolfpack deed het goed, maar Education First was wel nog beter.

Toen Deceuninck-Quick.Step doorkwam aan het eerste tussenpunt, was het duidelijk dat de blauw-witte armada er weer een punt van had gemaakt om in een ploegentijdrit goed voor de dag te komen. Ze deden daar negen seconden af van wat op dat moment de beste tijd was. Deceuninck-Quick.Step zette ook aan de finish de beste tijd neer, maar er moesten natuurlijk nog acht teams komen. UAE kon de schade beperken. Aan de tijd van het enige deelnemende Belgische team geraken, was er echter niet bij. Ineos was aan het sukkelen: het hield slechts vier renners over en daarbij was er ook één die aan de rekker hing. EF BUITEN CATEGORIE Desondanks werd Ineos nog derde en strandde het op slechts één seconde van Deceuninck-Quick.Step. Hoe dan ook was de prestatie van Education First buiten categorie. Het had maar liefst driekwart minuut overschot. Jonathan Caicedo is de eerste leider.