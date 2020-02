André Greipel moet kruis maken over voorjaar

Nadat het de ploeg van Katusha overnam, kon de Israëlische formatie de overstap maken naar de WorldTour. Leidersfiguren als André Greipel kunnen dan wel van goudwaarde zijn. Dat zal hij helaas tijdens het voorjaar niet meer kunnen bewijzen.

Bij een val op training heeft Greipel zijn linkerschouder bezeerd. Daardoor zal hij zeker drie maanden aan de kant staan. Het voorjaar en alle klassiekers die tijdens deze periode vallen ziet hij aan zijn neus voorbijgaan. De teammanager van Israel Start-Up Nation spreekt dan ook van een grote tegenslag.

ISN TEAM STATEMENT :@AndreGreipel injured his left shoulder in a training crash .

Will be sidelined for 3 months.

Will miss the Classic season.

Team Boss: “Big setback”.

Full statement : https://t.co/Nq0SQh236U pic.twitter.com/gka99MJmvg