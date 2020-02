Baloise Belgium Tour heeft zelfde startplaats als in 2017

Vorig jaar was Remco Evenepoel de beste in de Baloise Belgium Tour. Het is afwachten of hij zijn titel gaat verdedigen in 2020, maar de eerste details over de rittenkoers beginnen naar buiten te komen. Zo zal de start plaatsvinden in Beveren-Waas.

"Beveren-Waas is de gaststad voor de start van de Baloise Belgium Tour", verklapt koersdirecteur Rob Discart aan Het Nieuwsblad. "We werken de rest van het concept nog verder in detail uit." Ook in 2017 begon de Belgium Tour in Beveren-Waas, toen met een proloog. Dit jaar kiest de organisatie voor een andere aanpak. "Feit is dat we niet starten met een proloog. Het wordt dus een rit in lijn, maar waar die zal finishen, kan ik nog niet meegeven." De Baloise Belgium Tour duurt dit jaar van 10 tot 14 februari. In 2019 begon de koers in Sint-Niklaas.