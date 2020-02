Drie verschillende koersen zetten al drie Belgen thuis met sleutelbeenbreuk

Heel erg lang heeft een wielrenner niet nodig om tot de categorie 'pechvogels' toegewezen te worden. Drie Belgische renners hebben een paar dingen met mekaar gemeen: ze zitten al vroeg in het seizoen thuis met een sleutelbeenbreuk en liepen die op in hun eerste koers.

Ben Hermans was de eerste die aan de beurt was. De 33-jarige klimmer van Israel Start-Up Nation kwam ten val in de Tour Down Under en was daar één van de renners die er het ergst aan toe waren. Hermans maakte het al vaker mee: als hij valt, volgt een lange revalidatie.

Dat zal ook het geval zijn voor Baptiste Planckaert. De man die vorig jaar toch zowat zijn doorbraak kende, kwam ten val tijdens de eerste editie van de Saudi Tour. Zijn ploeg Bingoal-Wallonie Bruxelles liet hem overbrengen naar het ziekenhuis van Herentals om hem daar te laten opereren.

HOPEN OP VOORSPOEDIG HERSTEL

Tenslotte is er ook Thimo Willems die vroegtijdig uit de Ster van Bessèges moest stappen. Er was reeds onmiddellijk het vermoeden van een sleutelbeenbreuk en helaas werden die vermoedens later bevestigd. Hopelijk verloopt het herstel van deze drie heren voorspoedig en kunnen ze in het najaar nog laten zien wat ze in hun mars hebben.