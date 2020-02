Nederlands vrouwenteam zal blijven bestaan, maar krijgt een andere sponsor

Er is een oplossing gevonden voor de Nederlandse vrouwenploeg Boels-Dolmans. De huidige sponsors zullen dit jaar stoppen, maar met SD Worx hebben ze een nieuwe hoofdsponsor gevonden.

Boels-Dolmans is een bekende ploeg in het vrouwenpeloton. Jolien D'hoore is één van de renners bij de Nederlandse ploeg. De sponsors stoppen op het einde van dit jaar en dus was de vraag of de ploeg volgend seizoen nog zou bestaan.

Volgens Het Nieuwsblad is er echter een nieuwe hoofdsponsor gevonden voor de ploeg van D'hoore en Anna van der Breggen. Het zou om het Belgische SD Worx gaan. Ze zouden tot en met 2024 sponsor worden van de ploeg.