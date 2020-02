Van Hoecke, Van Hooydonck en Van Keirsbulck weten wie hun kopman is bij CCC voor de ronde van Murcia

Vrijdag staat de 40e Ronde van Murcia op het programma. CCC zal met drie Belgen starten: Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck. Matteo Trentin zal de kopman zijn.

CCC heeft haar ploeg bekendgemaakt voor de ronde van Murcia. Volgens Het Laatste Nieuws zal Matteo Trentin als kopman starten. Er gaan ook drie Belgen mee voor de ploeg. Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck moeten Trentin bijstaan.

Trentin maakte vorige week zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg in de ronde van Valencia. Hij werd daar één keer achtste. Het voorbije seizoen was hij goed in Murcia en daar zou de Italiaan opnieuw twee keer in de top 10 willen eindigen.