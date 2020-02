Jolien D'hoore al helemaal ondergedompeld in Tokio-sfeer: "Geweldig voor vrouwenwielrennen mocht dat lukken"

Gevoel voor humor hebben ze wel bij Boels-Dolmans. Op de officiële ploegvoorstelling stuurden ze hun rensters zowaar in een kimono het podium op. Kwestie van te zeggen: deze rensters gaan scoren op de Spelen in Tokio. Jolien D'hoore zou het maar al te graag willen.

"Het geeft aan hoe de Spelen nu al leven bij ons", zegt D'hoore over het concept in Het Nieuwsblad. Dat is bij haar zeker ook al het geval. Een medaille op de Spelen, weinig dat daar boven gaat. "Ik heb in Rio de smaak van een medaille geproefd en ik heb ervan genoten."

In Tokio is de ploegkoers voor het eerst een olympische discipline en dat is goed nieuws voor D'hoore & co. "Het is alleszins iets wat ons geweldig ligt. Vooral omdat het in onze Belgische koerscultuur zit. Op mijn twaalfde deed ik dat al. Ik ben als tiener nog naar Amsterdam gereden om ploegkoersen te rijden. Terwijl veel vrouwen het pas in de laatste drie, vier jaar zijn gaan doen. In die paar jaar is het niveau flink gestegen."

DUEL MET FRANKRIJK OP WK

Of België ook in de ploegenachtervolging een vrouwenploeg mag afvaardigen, hangt nog af van het WK baanwielrennen. "We moeten Frankrijk voorblijven op het WK. Het zou geweldig zijn voor het vrouwenwielrennen mocht dat lukken."