Tokio wordt genieten: recordaantal Belgische medailles na WO II op komst?!

De Olympische Spelen komen er steeds sneller aan. Doordat ook de Belgian Cats nu naar Tokio mogen, wordt de delegatie enkel groter. En wat kunnen de Belgen in Tokio zelf? Het ziet er echt goed uit.

Bij Gracenote zitten we niet langer in de top-30 van landen qua aantal medailles, dus zullen we er volgens hen maximaal 9 pakken. Negen medailles wordt ons ook door andere voorspellers op basis van resultaten meegedeeld.

Nafi Thiam (zevenkamp), Nina Derwael (brug met ongelijke leggers), de hockeyploeg en Emma Plasschaert lijken zekerheden op een medaille, maar er is natuurlijk nog zoveel meer mogelijk aankomende zomer.

Oogsten

Jolien D'hoore blikt ambitieus vooruit richting 2020, terwijl ook de ploegkoers bij de mannen eventueel iets kan opleveren. Nicky Degrendele (Keirin), Evenepoel en/of Campenaerts (tijdrit op de weg) kunnen voor extra medailles in het wielrennen zorgen.

En dan zijn er nog de Belgian Cats - wie durft stellen dat ze niet richting brons kunnen stunten? Of Matthias Casse, een wereldtopper in het judo. Terecht om te mogen hopen op de grootste oogst ooit in Tokio na de tweede wereldoorlog?